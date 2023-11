SOS, LA POVERA GIOIA SI AMMALA DI FIP, LA SUA MAMMA UMANA APRE UNA RACCOLTA FONDI PER CURARLA.

AIUTIAMO GIOIA A GUARIRE.

Segue l’ appello che Chiara ha inviato a radio zampetta sarda:”Salve a tutti il mio mondo è andato in frantumi quando al mio amatissimo gatto è stata diagnosticata la fip umida. Sono una signora di 70 anni lei è stata la mia roccia, il mio sostegno emotivo duranti i momenti duri della vita, non è solo un animale domestico, é la mia famiglia, la sua presenza confortante mi ha aiutato a superare i giorni piu difficili, fornendo un senso di conforto che le parole non possono esprimere. Ora di fronte alla sua diagnosi il peso della situazione è schiacciante per me, stiamo cercando di curarla, le cure sono molto costose e io che vivo con una misera pensione non posso permettermi. Se qualcuno di voi puó aiutare e darmi una mano le sarei infinitamente grata, aiutatemi a non far morire il mio micio, il solo pensiero di perderlo è insopportabile. Per chi può aiutare i miei dati sono: postepay 4023601015699846

intestato a mio marito Benedetti Duilio il codice fiscale è BNDDLU47L02D653Y

Grazie a tutti per avermi ascoltato”