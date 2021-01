La possibile nuova “zona bianca Covid”: ecco come in Sardegna potrebbero ripartire palestre, piscine, ristoranti e cinema

La possibile nuova “zona bianca”: ecco come in Sardegna potrebbero ripartire palestre, piscine, ristoranti e cinema. L’anticipazione è del Corriere della Sera. il governo studia la nuova zona bianca, con contagi Rt inferiori a 0,5, dove potrebbero riaprire anche le palestre, i cinema, i teatri, le piscine, oltre naturalmente a bar e ristoranti. L’Isola potrebbe raggiungere presto quella soglia fatidica?

Attualmente l’indice è intorno allo 0,78, se i contagi dovessero calare si può ben sperare, magari tra qualche settimana. nella nuova zona bianca allo studio del governo però devono funzionare al meglio anche le strutture sanitarie, oltre ai contagi ridotti ai minimi termini. Si tratterebbe dunque di un nuovo colore, il bianco, il più ambito, che andrebbe ad aggiungersi alle zone rosse, arancioni e gialle attualmente in vigore. Non resta che attendere per l’ufficialità delle nuove misure.