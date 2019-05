La Porto Cervo Racing fra Rally, Kart e Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale

Nella stagione dei festeggiamenti dei vent’anni di attività, la Porto Cervo Racing viaggia a pieno ritmo con un altro weekend ricco di impegni. Tre gli appuntamenti nei quali la Scuderia sarà presente con i suoi portacolori e relatori. Nel “2° Rally del Parco Geominerario della Sardegna-Trofeo Miniere e Dune di Piscinas”, che si disputa fra Guspini, Arbus e Montevecchio, la Scuderia sarà al via con tre equipaggi e un co-pilota. Il pilota Maurizio Diomedi, navigato per l’occasione da Giuseppe Pirisinu, si presenta allo start della gara al volante di una Skoda Fabia R5.

Diomedi, vincitore nel 2018 insieme a Mauro Turati della Coppa Italia Rally 3ª zona, parteciperà con la determinazione e sportività che lo contraddistinguono. “La passione per questo sport è tanta, è da luglio che non corro”, dice Diomedi, “avevo voglia di tornare in macchina. Impegni permettendo, ho sempre onorato le gare in Sardegna. Rispetto alla Fiesta R5, con la quale ho corso tante gare e ormai era ‘cucita’ addosso, sulla Skoda non ho nessun parametro. Venerdì sarà l’occasione per effettuare il test e prendere un po’ di confidenza con la macchina”.

Su un’altra Skoda Fabia R5 sarà al via Vittorio Musselli, che fa parte del direttivo della Scuderia, coadiuvato alle note da Claudio Mele. “E’ un rally corto, ma con delle prove speciali molto belle, suggestive e un po’ insidiose”, commenta Musselli, “cercheremo di mettercela tutta, con Claudio abbiamo qualche rivincita da prenderci. Per la stagione agonistica ringrazio i due sponsor principali, Clipper Store di Tempio Pausania, che continua a seguirmi con tanta passione, e il nuovo sponsor che si sta appassionando al mondo del motorsport, Laservideo Sardegna, nella persona di Fulvio Saba. Sono dei partner molto determinanti per la stagione”.

La scorsa edizione conquistarono il quinto posto assoluto e il primo di classe R2B: Sandro Locci e Sergio Deiana si ripresentano al via della gara, sempre a bordo di una Peugeot 208.“E’ una gara che ci entusiasma, con un bel tracciato”, commenta Locci, “mi piace molto la prova di Montevecchio, soprattutto per la parte più guidata”. Il motivo del ritorno, lo spiega Sergio Deiana, che fa parte del direttivo della Scuderia: “L’anno scorso ci eravamo ripromessi di tornare nuovamente, soprattutto per il tracciato. Poi le prove speciali sono tutte in una giornata, ed eccoci pronti alla partenza per riprovarci”.

Presente anche il co-pilota della Porto Cervo Racing Marco Murranca, che navigherà Fabio Sitzia (Mitsubishi Lancer Evo IX). “Le prove speciali sono selettive e molto belle”, commenta Murranca, “quella che prediligo è la Cortes, e non mi sarebbe dispiaciuto se fosse stata ‘unica’ con quella di Arbus. Secondo un mio modesto parere, la prova sarebbe stata molto più bella. Una curiosità riguarda la vettura con la quale parteciperò, è la prima Mitsubishi con cui, qualche anno fa, ho corso diverse gare. Sarà un ritorno alle origini”.

Il programma prevede la cerimonia di partenza da Guspini (piazza XX Settembre) sabato 18 maggio alle 19.30, e arrivo a Montevecchio (piazzale Rolandi) domenica alle 18.15, dopo aver affrontato nove prove speciali (tre da ripetere altrettante volte) e 61,80 chilometri cronometrati.

La seconda edizione della gara è valida come prova di Coppa Rally di Zona ACI Sport, stessa validità di cui si fregia l’8° Rally Terra Sarda, in programma in Gallura il 5 e 6 ottobre, organizzato dalla Porto Cervo Racing.

Per il Team sarà un weekend anche all’insegna del Kart con il giovane Cristian Canu che, sulla Pista del Corallo di Alghero, nel Campionato regionale Karting ACI Sport (terza prova), sarà impegnato a difendere il terzo posto nella categoria 60 Mini.

Infine, sempre domenica 19 maggio, nell’ambito dell’evento “Centro Sardegna Minikart”, la Scuderia sarà presente a Bono per la “Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale” dedicata alla Protezione Civile e alla comunità di Bono, a cura di Sandra Medda, relatrice per il Team. Verranno divulgate le elementari norme di sicurezza stradale, accompagnate da immagini e video, si potrà interagire con i presenti, ed è previsto l’intervento delle associazioni del territorio, a cui è dedicata una parte inerente alla guida dei mezzi di soccorso.