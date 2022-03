La Pizzeria La Nuova Margherita in via Paoli 16/A: quel sogno partito da piazza Michelangelo

Il 31 Agosto del 2020, la storica pizzeria di Piazza Michelangelo, abbassava le serrande per sempre. Addio alle pizzette, hamburger e patatine fritte, diceva la titolare Patrizia Murenu : è giunta l’ora di andare in pensione.

Dal 1977, la pizzeria La Margherita di Piazza Michelangelo ha visto tanti giovani crescere con il rito serale della pizzetta al taglio, patatine e bibita. Specialmente il sabato sera prima di andare in discoteca.

Tre generazioni si sono avvicendate portando i propri figli e poi i nipoti all’uscita della lezione del catechismo salesiano del giovedì sera e dopo la partita di calcetto o pallavolo a gustare le pizzette, calzoni e fainè sapientemente preparati dai due maestri dell’arte della pizza come Antonio Trapani e Patrizia Murenu aiutati dal mitico Ignazio Zucca (componente dello staff).

Dal 1 settembre 2020 in piena pandemia Covid 19, Ignazio (e famiglia) si trova senza lavoro. Avrebbe tanto voluto acquistare quel locale per continuare ciò che amava tanto fare.

Purtroppo si è dovuto scontrare con le banche. Aveva chiesto un mutuo, ma nessuna banca glieli ha potuto dare (anche perché era disoccupato).

Una delusione e con le lacrime agli occhi ha messo fine all’acquisto del locale che per quindici anni è stata la sua seconda casa.

Ha cercato un altro lavoro, ma con la crisi Covid 19, la ricerca è stata vana ed alquanto impossibile, tantissime persone in questo periodo vengono licenziate e quindi niente assunzioni.

Poi, con l’aiuto del suocero, verso il mese di marzo 2021 si è intravisto uno spiraglio di luce imprenditoriale. In via Paoli n. 16 A, i titolari (Sigg.Mariano Saba e consorte) della pizzeria al taglio Bon Bon decidono di andare in pensione e fanno accordi per acquistare la società. Ignazio Zucca e il cognato Roberto Zedda saranno lo STAFF della Nuova Margherita di via Paoli 16/A, e riproporranno la stessa pizzetta che tante generazioni hanno assaporato.