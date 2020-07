La piscina è pazzesca!

L’ampia piscina, completamente rinnovata per la stagione estiva 2020, è l’attrazione principale del complesso, che sorge sulla collina di Geremeas in provincia di Cagliari.

Circa 700 mq di superficie di grande bellezza, dall’aspetto naturale, grazie al rivestimento “effetto spiaggia”, è ideale per chi desidera trascorrere la giornata in una zona di relax e benessere di gran classe, unica nel suo genere per fare anche da sfondo ad eventi indimenticabili.

Ideale per adulti e bambini grazie all’altezza degradante, oltre la spiaggetta offre una zona per il nuoto e una zona idromassaggio.

Ombrelloni e sdraio a bordo piscina, che sono distanziati tra loro ed igienizzati ad ogni utilizzo come previsto dalle normative anti-covid-19 vigenti, vi accoglieranno offrendo una piacevole alternativa alla vostra giornata di mare.

Tutti i giorni sarà possibile consumare gelati, bevande, cocktails e long drinks praticamente a bordo piscina.

La nostra piscina è aperta anche al pubblico su prenotazione, con un ticket di ingresso a partire da € 15!