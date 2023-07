La patata protagonista a Quartu, festa speciale in viale Colombo: “E ci sarà Reverendo Jones”

Ritorna a Quartu, anche nel 2023, la festa della patata. A differenza dell’anno scorso, però, tutto l’evento sarà concentrato in un unico giorno: sabato 22 luglio, dalle diciannove, in viale Colombo. L’evento, patrocinato dal Comune guidato dal sindaco Graziano Milia, è imbastito come sempre dalla Coldiretti. Previsti, stando alle promesse fatte, shopping, sport, streetfood, musica e patate a volontà. Sarà quindi possibiel gustarle in tutti i modi: fritte, arrosto o bollite. E c’è anche uno special guest musicale, per allietare la serata estiva: Reverendo Jones.