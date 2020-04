Sardegna, la pasquetta amara per gli agriturismo ai tempi del Covid-19: “Lo sconforto è tanto”

La pasquetta trascorsa in agriturismo, un appuntamento rituale per numerose famiglie e turisti che già nel periodo pasquale affollavano l’Isola. Quest’anno, solo un ricordo, le strutture malinconicamente chiuse, i dipendenti a casa, i clienti pure, una giornata di pasquetta surreale che spegne le attività che negli ultimi anni, dalle festività pasquali hanno ricavato lo slancio economico per affrontare la stagione estiva. Un imprenditore dell’Hinterland cagliaritano, titolare di un’azienda agrituristica, Giuseppe Mereu, racconta le sue impressioni su questa strana pasquetta.

Che impressione le fa, vedere la sua azienda vuota, senza il classico movimento della tradizionale pasquetta?

Si prova un vero senso di sconforto, specialmente se penso ai dipendenti costretti a stare a casa, senza un redditto, non è facile gestire un’azienda che si estende per circa sei ettari, senza avere la possibilità di lavorare?

In effetti anche se l’azienda è chiusa come prevede il DPCM, le spese ci sono lo stesso?

Certo, eccome che ci sono, si va dall’energia elettrica al mangime per il bestiame, alle manutenzioni ordinarie degli immobili, la conservazione dei cibi auto prodotti, insomma le spese abbondano.

Sicuramente anche l’indotto risente della chiusura degli agriturismi

Certamente, basti pensare che i prodotti che non vengono confezionati direttamente da noi, vengono acquistati da operatori locali, prodotti a chilometri zero. Anche loro dovranno subire le conseguenze dovute alla contrazione delle vendite.

Si è rivolto alle Istituzioni per avere un supporto finanziario?

Stiamo seguendo attentamente gli interventi proposti dal Governo a dagli Enti subordinati, onestamente per ora non abbiamo visto ancora nulla, si parla di un intervento di 600 euro…non ci pago neanche la bolletta della luce.

Cosa prevede per il futuro?

Ci prepariamo per la stagione estiva, anche se non abbiamo la minima idea di come e quando potremo ripartire e soprattutto con quali prescrizioni di sicurezza. Certo, i mancati introiti di queste festività pasquali si faranno sentire pesantemente nel nostro bilancio, ma noi vogliamo lavorare e soprattutto vogliamo che i nostri dipendenti possano guadagnarsi il meritato stipendio. Non ci arrendiamo facilmente, però le Istituzioni ci dovrebbero dare un supporto più concreto.