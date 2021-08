La nutria fa colazione a Baccu Mandara sotto gli occhi stupiti di bagnanti e turisti (VDEO)

Cartoline naturalistiche dall’estate 2021 in Sardegna. Ecco una nutria che, in tutta tranquillità, poco dopo l’alba, fa colazione a Baccu Mandara. L’animale, per niente intimorito dalla presenza di tanti bagnanti a poca distanza, sgranocchia il suo cibo, prima di sparire nell’acqua di una delle località più rinomate, nell’Isola, dal punto di vista turistico. Eccola, nel video del nostro Davide Loi, mentre mangia in tutta tranquillità e serenità, adagiata sul pelo dell’acqua.