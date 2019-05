La nuova vergogna dei rifiuti a Cagliari, cucina abbandonata davanti al Bastione

Una cucina buttata, abbandonata davanti a uno dei cassonetti superstiti di Castello, a Cagliari. L’ultimissimo sfregio dei rifiuti nella città storica, in quel cuore antico che, negli ultimi tempi, è stato sporcato dai rifiuti abbandonati dagli incivili. La fotografia, scattata da Nicola N. e postata su un gruppo Facebook dedicato agli abitanti del rione, fa il giro delle bacheche. “Di fronte alla scuola Santa Caterina degli incivili hanno lasciato una cucina, fronte scuola prima della scalinata del Bastione. I fornelli sono per terra a sinistra”.

“Fa completamento all’arredo urbano del bastione Santa Caterina. A disposizione per grigliate, serate a tema per castellani e per cittadini di altri quartieri. Che tristezza”.