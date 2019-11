La nuova piazza san Michele già sfregiata dalle scritte a spray: “Popolazione indignata, trovate gli autori di questi gesti incivili”. L’assessore regionale Gianni Chessa, da sempre molto attento alle vice dei quartieri popolari: denuncia: “Con diverse scritte a spray per la prima volta è stata deturpata la nuova piazza San Michele che tanto è costata al Comune. Non era mai ancora accaduto da quando è stata inaugurata. Si tratta di una piazza che ha ottenuto riconoscimenti nazionali importanti nelle riviste di architettura”. Chessa spiega anche quali sono gli umori nel quartiere di San Michele alla luce di questi episodi di scarso rispetto e civiltà: “La popolazione del quartiere è indignata da un gesto incivile e di pura maleducazione, le scritte sono diverse. Ci sono le telecamere, dunque dovrebbero essere controllati al più presto i filmati per smascherare chi ha fatto un gesto così”.

