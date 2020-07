“La nuova legge sull’omotransfobia è doverosa, aggiunge umanità: Sentinelle in piedi ignoranti o in malafede”

La legge, proposta, sull’omotransfobia? “Necessaria” per Camilla Soru, consigliera comunale del Pd e tra le promotrici della contro-manifestazione al Bastione di Cagliari “prenotato” dalle Sentinelle in piedi: “La loro manifestazione nasce su una base e un’interpretazione sbagliate, o sono ignoranti o in malafede. Non è una nuova legge, semplicemente vengono introdotte misure aggravanti per i reati violenti, come quelli commessi contro le persone che hanno un credo religioso diverso. Serve nei casi di violenza che riguardano chi ama le persone dello stesso stesso. Più diritti per tutti non significa togliergli agli altri. La libertà di espressione è garantita dalla Costituzione”, ricorda la Soru, “non possibili atti violenti o l’istigazione a compierli su persone che vivono in maniera diversa dalla tua”.

“È importante mostrare alla società civile che noi siamo più di loro”, prosegue, indicando la porzione di Bastione occupata dalle Sentinelle in piedi. “Abbiamo un’enorme forza e potenza da sfruttare in piazze far vedere. La legge è doverosa, non sappiamo molto dell’omotransfobia, solo quando avvengono fatti riportati dai giornali. Spesso, trans, gay e bisessuali vivono in un clima di terrore e paura che li accompagna per tutta la vita: giusto aggiungere umanità”.