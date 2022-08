La moto vola sulla pista da cross di Capoterra, grave incidente: danni alla spina dorsale per il motociclista. L’incidente è avvenuto a Baccalamanza, una delle zone più battute dalle moto anche per la presenza della pista da cross. Per circostanze ancora da verificare, la moto è caduta e il conducente è stato portato al Brotzu in codice rosso, gravi soprattutto le condizioni della schiena. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso che lo ha subito trasportato d’urgenza all’ospedale. La notizia è stata riportata anche dall’Ansa.