La ministra sarda gela i navigator: tutti a casa, nessuna proroga al contratto

Millecinquecento in tutta Italia, 51 in Sardegna, erano stati scelti per affiancare i percettori del reddito di cittadinanza e aiutarli a trovare lavoro, missione peraltro totalmente fallita. Inizia così lo smantellamento del sistema assistenziale introdotto dai 5 stelle come promesso dal nuovo governo.