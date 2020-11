“La mia nuova Bmw distrutta dal fuoco a Quartucciu, non posso più lavorare: aiutatemi”

Una Bmw divorata dal fuoco a Quartucciu, in zona Piscina Nuxeddu, alle 2.30 di ieri notte. C’è l’intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari, arrivati nel cuore della notte per domare le fiamme, e una denuncia per “danneggiamento seguito da incendio” fatta ai carabi8di Quartu. Il proprietario della macchina è Marcello Sensibile, 32enne di Quartucciu, “autista per una ditta privata di Settimo San Pietro”. C’è un giallo legato al rogo: i pompieri non sono riusciti a stabilire se si tratti di una fatalità o se dietro ci sia la mano dell’uomo: impossibile a causa dell'”avanzatissimo stato dell’incendio”. Così si legge nel verbale. Ai militari, poi, Sensibile ha precisato di “aver sentito dei rumori fuori casa, mi sono affacciato e ho visto in fiamme l’auto. Il danno non è coperto da assicurazione e non ho sospetti su alcuno”.

L’uomo, a Casteddu Online, spiega che ” quell’auto mi serviva per andare al lavoro e quindi per portare il pane a casa per mio figlio. Ora non posso più, avevo acquistato la BMW solo da un mese. Ho delle telecamere ma non sono puntate dov’era parcheggiata la macchina. Lancio un appello: se qualcuno l’ avesse bruciata, si metta una mano sulla coscienza e mi contatti per pagarmi i danni. Il mio numero è +393661103624. Aiutatemi”.