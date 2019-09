“La mia auto rubata a Villasor, i ladri si sono schiantati in viale Marconi a Cagliari: aiutatemi a trovarli”

L’appello di Ambra Atene, impiegata 34enne: “La mia Volkswagen rubata in via Garibaldi a Villasor, ecco come è stata ridotta: è completamente distrutta. Qualcuno ha visto chi c’era alla guida? In viale Marconi ci sono telecamere, possibile che non ci sia un filmato utile a rintracciare chi l’ha rubata?”