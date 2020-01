La meningite colpisce ancora: maestra di 53 anni ricoverata in gravi condizioni in Rianimazione. Un nuovo, allarmante caso di meningite si è verificato a Palermo, si tratta di una insegnante che opera con i bambini in una importante scuola del capoluogo siciliano. Inequivocabili sembrano i sintomi: mal di testa e febbre alta su tutti, poi è scattato l’immediato ricovero in ospedale. La situazione è ora costantemente monitorata dai medici. (foto generica Pixabay)