La maternità surrogata è reato universale, Mattarella ha firmato la legge

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quanto si apprende, ha firmato la legge sulla maternità surrogata. Il disegno di legge che fa della gestazione per altri un ‘reato universale‘, punibile anche per chi ne fa ricorso all’estero, è stato approvato in via definitiva dal Senato 16 ottobre scorso. Il provvedimento dovrebbe essere pubblicato lunedì prossimo in Gazzetta Ufficiale.

Proprio ieri Mattarella aveva detto che è suo dovere promulgare le leggi anche se non ne condivide il contenuto.