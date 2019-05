La mamma coraggio sarda ai bulli: “Vi lancio una sfida d’amore: rispettate le persone fragili, mio figlio come un cristallo, non lanciate le pietre…”

“Vi lancio una sfida d’amore: rispettate le persone fragili”. Comincia così il video disperato una mamma sarda. La mamma di un bambino preso di mira dai bulli nel Nuorese. Un messaggio commovente, che su Whatsapp la mamma fa girare e chiede di condividere come un bellissimo post. “Quel ragazzo li è un ragazzo di cristallo, ed è prezioso proprio perché è fragile. La mia è una sfida d’amore, guardate in faccia le persone che hanno una bellezza nel darsi e non abbiate cattiveria. E questo da a noi la possibilità di scoprire noi stessi gratuitamente. Mio figlio è mio figlio, ma la comunità in cui è nato se ne deve prendere carico e si comincia sempre con il rispetto. Non lanciategli le pietre, ci vuole coraggio e determinazione per crescere. Anche voi avrete le vostre fragilità, vanno tutte rispettate”. Una mamma come tante, che ha provato così a sfidare i bulli con amore. Sperando che questo suo disperato appello non cada nel vuoto.