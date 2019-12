La magica danza degli storni nel cielo di Sant’Antioco: lo spettacolo al tramonto

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di Sant’Antioco, non certo per un bell’episodio: l’incidente della nave cargo incagliata nella costa di Capo Sperone. Stavolta vogliamo raccontare invece qualcosa di magico, perché ieri sera è stata la natura (come sempre) a dare spettacolo. In questo bellissimo video condiviso nella pagina istituzionale dell’ente la magica danza degli storni che disegnano forme spettacolari.

Ecco il video