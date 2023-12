La magia del Natale si accende a Desulo, un albero di 6 metri addobbato dai bimbi

Si accende la magia del Natale, un maxi albero alto 6 metri sarà addobbato da tutta la comunità, i bimbi hanno donato gli ornamenti da appendere e il sindaco Giovanni Melis invita “tutto il paese ad adornare balconi, usci e verande, oltre gli spazi esterni. Stessa cosa per le attività commerciali e ricreative. Vorremmo che la grande bellezza di Desulo venisse estrinsecata e resa fruibile a tutti”. Tra le vette più alte e suggestive della Sardegna, quelle incontaminate, selvagge e incantate, i colori e i profumi del piccolo borgo montano irradiano e richiamano sia chi tenacemente non demorde e non desidera abitare se non lì, che tutti gli amanti della pace e della serenità che questo territorio regala. E non poteva che essere così anche a Natale, con la realizzazione del simbolo, forse, più comune ma che, se realizzato da tutta la comunità, non può che esprime valori ancora più particolari.

“Oggi è la ricorrenza dell’Immacolata concezione. Sa purissima, per tutti noi. Una giornata particolare sia per noi cristiani che non. Da oggi iniziano a sentirsi le feste natalizie, si respira un clima di fervore. In casa si allestiscono i simboli del Natale. E pure fuori” ha spiegato il primo cittadino. Il comune, in collaborazione con CCN, pro loco e associazioni, ha iniziato l’addobbo dell’albero natalizio davanti al municipio. Grazie a tutti i bambini e ai loro genitori che hanno portato le palline per arredarlo. Seguirà l’inizio dei lavori per il presepe. Ad Asuai l’associazione san Sebastiano ha allestito il rione con una spettacolare rappresentazione della natività. Sarà inaugurata a breve”. Un albero di tutti, quindi, realizzato dalla comunità intera come simbolo e omaggio ai veri valori della festa del Natale.