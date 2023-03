La love story di Elly Schlein nell’Isola: la segretaria del Pd fidanzata con una ragazza sarda

Si chiama Paola ha 28 anni ed è sarda. Poco si è saputo finora della vita privata di Elly Schlein. “In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”, aveva dichiarato la neo segretaria del Pd prima della sua elezione. Ora ‘Diva e Donna’ pubblica, in esclusiva, alcune foto che la ritraggono in compagnia di un’altra donna: una giovane mora che il settimanale definisce “la sua amica del cuore”. Dunque la ragazza in questione sarebbe la fidanzata Paola che, in una delle immagini scattate durante un soggiorno tra Livorno e Firenze, “tiene al guinzaglio il cane” della leader dell’opposizione.

Secondo il servizio, pubblicato sul numero che uscirà mercoledì 22 marzo, Schlein ma fa di tutto per evitare di farsi vedere in pubblico con lei: le due donne sarebbero entrate separate alla stazione di Firenze e avrebbero preso il treno per Bologna in vagoni diversi.

Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/politica/elly-schlein-fidanzata-1.8559478