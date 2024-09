La lettera a sorpresa di Igor Sollai al fratello di Francesca Deidda: “Incontriamoci, sono innocente”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Non ho ucciso Francesca”. Si può riassumere così la lettera spedita dal carcere di Uta da Igor Sollai al cognato Paolo, che dal 4 luglio scorso la ha certezza di dover piangere la morte della sorella, Francesca Deidda. Una missiva che, stando a quanto trapela, Sollai non ha fatto leggere a nessuno e della quale tutti sono venuti a conoscenza solo quando è stata recapitata ufficialmente a Andrea Deidda. Tra le righe della lettera il messaggio principale continua a essere quello che il 43enne urla sin da prima di finire in carcere: “Non so nulla di Francesca, non l’ho uccisa io”. E, successivamente, una richiesta, quella di incontrarsi quando la vicenda sarà finita. Della missiva sono a conoscenza i legali di Sollai. Vicenda che, però, potrebbe benissimo finire con la condanna per omicidio e occultamento di cadavere proprio di Sollai. Per gli investigatori, le prove contro di lui sono sufficienti da chiederne la custodia cautelare dietro le sbarre sino a quando non saranno finite tutte le indagini e, salvo colpi di scena, si dovrà andare a processo.

Intanto, però le indagini vanno avanti: i Ris hanno terminato nel giro di due ore l’ennesima ispezione nella casa della coppia, a San Sperate, anche utilizzando il luminol. Chiara la volontà di trovare ulteriori tracce eventualmente utili. Domani sarà turno di furgone e auto Volvo che Sollai ha venduto dopo la sparizione della moglie, giovedì spazio alle verifiche tech su computer, cellulare e altri dispositivi elettronici, quasi tutti di Igor Sollai.