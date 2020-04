La Lega e Fdi denunciano: “Il governo Conte vuole mandare in Sardegna i migranti da mettere in quarantena, rischio contagio”

La Lega denuncia: “Il governo Conte vuole mandare in Sardegna i migranti da mettere in quarantena e in isolamento fiduciario”. Il gruppo della Lega in consiglio regionale fa esplodere il caso con un comunicato stampa: “Con una nota del 14 aprile il Ministro dell’Interno, mediante il soggetto attuatore per l’assistenza dei migranti giunti sul territorio a seguito di sbarchi autonomi, ha predisposto l’accoglienza degli stessi. La comunicazione è stata indirizzata nello specifico alle Regioni del sud Italia: Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia; invitandone i prefetti ad individuare con immediatezza le strutture necessarie per l’attuazione delle misure di sorveglianza sanitaria. In un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui ai cittadini delle nostre Regioni viene negata la possibilità persino di rientrare nella propria residenza, vengono invece predisposte delle linee di intervento e accoglienza per i migranti sbarcati sulle nostre coste. E’ lasciato, quindi, alle Regioni su citate l’onere di gestire il problema sia dal punto di vista umanitario che sanitario, traslando così parte degli operatori di protezione civile e croce rossa impegnati a contenere i contagi all’interno dei territori regionali. Sarebbe opportuno invece, come già disposto dal Governo per i cittadini italiani, limitare gli spostamenti e di conseguenza rimpatriare i soggetti sbarcati clandestinamente, altrimenti dobbiamo trarre la conclusione che ci ritroviamo di fronte all’ennesimo atto contraddittorio messo in campo dal Governo”.

Una nota analoga è stata diffusa oggi dal deputato di Fdi Salvatore Deidda: “Condivido la dura presa di posizione dei Consiglieri regionali Mura, Piga e Mundula, contro la volontà del Ministero dell’Interno di far ricadere sulla Sardegna l’accoglienza dei migranti che hanno ripreso a sbarcare durante l’emergenza Covid-19. Secondo quanto disposto dal capo dipartimento delle Libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell’Interno, infatti, ai Prefetti di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia aspetterà il compito di procedere all’individuazione di strutture per far trascorrere la quarantena ai migranti che arrivano in Italia. Troppo alto il rischio di contagio, non possiamo permettere che venga messa a rischio l’incolumità dei cittadini a causa di sbarchi frutto di un’immigrazione incontrollata”, lo dichiara in una nota il deputato Salvatore Deidda che, insieme alla collega Carolina Varchi e tutto il gruppo di Fratelli d’Italia, presenterà un’interrogazione parlamentare affinché il Governo ritiri immediatamente l’ordinanza firmata dal Presidente della Protezione Civile, su disposizione del Ministro dell’Interno, che prevede l’individuazione da parte dei Prefetti di strutture da adibire come alloggi per i migranti.

Ora si attendono le repliche dei partiti di governo e dello stesso Solinas, per capire il punto di vista della Regione sulla posizione espressa ufficialmente dalla Lega e da Fdi in Sardegna.