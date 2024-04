La Juventus su Gudmunsson, un grande concerto per lo scudetto dell’Inter: il punto del gol sulla serie A

IL PUNTO DEL GOAL Il punto del goal: le principali notizie giorno per giorno nel mondo del calcio.

JUVENTUS. Anche la Juve mostra interesse per Albert Gudmundsson, che negli ultimi giorni ha avuto contatti diretti con il Genoa. L’islandese è apprezzato da Giuntoli, che prepara il mercato estivo dei bianconeri. Nell’eventuale operazione si inserirebbe una contropartita tecnica per abbassare la cifra del cartellino: il rapporto tra i due club, viste anche le operazioni passate, è ottimo.

MILAN. Rifinitura in mattinata per il Milan di Pioli in vista del ritorno dei quarti di finale in Europa League domani contro la Roma. Maignan (assente nell’ultima partita con il Sassuolo), Thiaw e Pobega erano in gruppo. Continuano ad essere assenti invece Kjaer e Kalulu.

INTER. La certezza della seconda stella potrebbe arrivare per l’Inter già nel derby del 22 aprile col Milan, in caso di vittoria. I lavori per la festa, comunque, sono già partiti: il club ha avviato un dialogo col Comune e il Prefetto di Milano per l’organizzazione. In occasione dello scudetto è in lavorazione un nuovo inno con nome e autore attualmente top secret. La festa scatterebbe solo il giorno dopo con il canonico giro della squadra con il bus scoperto da San Siro fino al Duomo. Poi gran concerto a fine campionato, con diversi volti noti (Max Pezzali, Andrea Bocelli, Tananai, Ligabue).

NAPOLI. Il Napoli, attraverso il report ufficiale, si è espresso sulle condizioni dei propri giocatori in vista della trasferta di Empoli: “Olivera ha svolto un lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite. Terapie per Contini”. Da capire se il georgiano, quindi, migliorerà nei prossimi giorni per prendere parte alla 33esima giornata di Serie A al Castellani, in programma per il Napoli alle 18:00 di sabato. Roma Esito negativo per problemi cardiaci: questo l‘esito degli gli esami di terzo livello svolti da Evan Ndicka oggi a Villa Stuart. Il giocatore rimarrà a riposo fino a lunedì, quando verrà sottoposto a nuovi controlli a livello polmonare. Gli esami medici avevano precedentemente riscontrato un trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Tempi di recupero ancora da valutare.

LAZIO. Tra i partenti della Lazio nella prossima stagione ci potrebbe essere anche Pedro. L’attaccante ha raggiunto comunque il rinnovo automatico per un’altra annata dopo le 25 presenze stagionali. I rapporti con la società sono buoni ma lo spagnolo ha più volte espresso la volontà di chiudere la carriera in casa: società ed entourage si incontreranno per trovare la soluzione migliore.

FIORENTINA. Vincenzo Italiano, alla vigilia del ritorno di Conference League col Viktoria Plzen, passa in rassegna i temi più importanti per la sua Fiorentina a Sky Sport ed in conferenza stampa alla domanda su come sta Arthur risponde: “I minuti di Plzen e il secondo tempo lunedì gli hanno dato qualcosa in termini di condizione e sta molto meglio. Per quanto riguarda domani, vediamo: abbiamo tempo per valutare bene cosa ci serve: se più qualità o più struttura”. Su Belotti: “Tutti ci aspettavamo qualche gol in più da parte di un ragazzo che lavora in maniera straordinaria per la squadra, per come corre e come lotta. Lo spiraglio Andrea lo troverà. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare e lui invece ha giocato tanto: mi auguro che domani possa avere quell’opportunità per far gol. Per come lavora non è giusto non vederlo esultare ma manca poco…”.

PUNTO CHAMPIONS: Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad una grande notte europea: le partite del Barcellona-PSG (1-4) e del Borussia Dortmund-Atletico Madrid (4-2) hanno regalato goal e spettacolo. Dopo il 3-2 incassato a Parigi, la squadra di Luis Enrique ribalta il risultato con un 4-1 al Montjuic eliminando cosi’ gli spagnoli. Sblocca la partita Raphinha, già autore di una doppietta all’andata, su una grande giocata di Yamal. Pericolosi Lewandowski e Mbappé. L’esplusione di Araujo alla mezz’ora per fallo da ultimo uomo su Barcola cambia un match che fino a quel momento era stato equilibrato. Pareggia l’ex Dembélé, che sfiora il bis trovato da Vitinha nella ripresa. Rosso anche a Xavi per proteste, poi segna su rigore Mbappé che fa doppietta nel finale. In semifinale il Psg affronterà il Borussia Dortmund che dopo 11 anni torna a giocare una semifinale di Champions League. La squadra di Terzic vince 4-2 ribaltando il ko dell’andata (1-2). Primo tempo tutto di marca tedesca con le reti di Brandt e Maatsen. Nella ripresa, l’Atletico si scuote e rimonta fino al 2-2 (autogol di Hummels e Correa). Il Dortmund spinge e trova altri due gol con Fullkrug e Sabitzer che valgono la qualificazione e la semifinale.