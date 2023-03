La guerra (infinita) dei rifiuti a Capoterra: bocciata la proposta di taglio della Tari

La guerra (infinita) dei rifiuti: bocciata la proposta presentata dalla minoranza che chiedeva il taglio della Tari, il sindaco Garau spiega che la proposta non era accoglibile nella forma presentata e “esulta” per essere riuscito a garantire le stesse tariffe senza aumenti. Ovviamente la diatriba non si ferma e va oltre i banchi del consiglio. “La sciagura della raccolta dei rifiuti solidi urbani, causata dalla TeknoService, che ha colpito Capoterra procede incontrastata da parte di coloro che dovrebbero tutelare la nostra salute pubblica. Il sindaco Garau e la sua maggioranza, hanno perso l’occasione – spiega il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda – di farsi apprezzare dai sempre più copiosi cittadini delusi, da nove mesi subiamo i disservizi creati dalla nuova società. Durante il consiglio comunale del 21-3-2023, si è votato la tariffa della tassa sui rifiuti (Tari), i consiglieri di minoranza, interpretando il malessere di tanti cittadini, hanno chiesto un taglio di almeno del 50% sulla Tari proprio per quei disservizi che hanno causato tanto disagio. La maggioranza, purtroppo, non è voluta venire incontro ai dissapori dei capoterresi, infatti non ha voluto sentire ragioni, imperterrita ha votato compatta contro il taglio del 50% riproponendo la tariffa intera, senza sconti. Ai posteri l’ardua sentenza”.

Insomma, tra malumori e accuse lanciate, rimbalzate e respinte la tensione tra maggioranza e opposizione prosegue senza sosta nell’importante centro del Sud Sardegna: le due fazioni non accennano a fare un passo indietro ma proseguono spedite nei loro intenti e prese di posizione.