La guerra del latte continua: “Le uniche risposte che abbiamo avuto sono state le denunce”

Domenico Carta, pastore di Siniscola comincia il suo video così e non preannuncia nulla di buono: “Parlo in italiano perché vedo che quando parliamo in sardo molti fanno finta di non capire”. E continua “Sono arrivati in Sardegna i grandi politici con tante promesse, anche il nostro presidente della Regione si è speso per un prezzo equo del latte, e ancora non abbiamo visto niente. Anzi abbiamo visto solo denunce per le nostre giuste proteste. Dobbiamo riprendere la lotta? Io inizio con il mio latte. Sarà ancora più dura” VIDEO