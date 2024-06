Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La grande attrice Bo Derek a Cagliari, posa con i fan in ristorante: una donna dal fascino immortale. Uno dei volti più belli del cinema mondiale, in questi giorni in Sardegna per un grande evento al Forte Village, è stata subito notata da tanti cagliaritani in giro per la città. Qui in foto col ristoratore Gianfranco Deidda (noto Basilio) e col figlio Simone, dove ha potuto gustare alcune delle pietanze più tipiche della cucina cagliaritana prima di tuffarsi nel paradiso del resort di Pula.

Molto apprezzata in Italia, nel 1992 vi si trasferì per girare il comico Sognando la California, di Carlo Vanzina con, tra gli altri, Massimo Boldi e Nino Frassica. Nello stesso anno interpretò Amore al cioccolato, forse la sua migliore interpretazione: in questo film televisivo impersonò B.J. Cassidy, una manager abituata a comprare aziende in crisi che, dopo aver acquistato una fabbrica di cioccolato, si innamora di Eric, che vi lavorava. La straordinaria umanità con cui recitò la riscattò agli occhi della critica, tanto da ricevere nel 2000 la candidatura come “miglior attrice del secolo“, premio che comunque non vinse. Nel 1995 apparve in Tommy Boy, in cui venne elogiata per la sua eleganza. Seguì un periodo di progressiva lontananza dal cinema, dovuto sia alla morte di John Derek sia alla sua partecipazione a numerosi sceneggiati per la televisione.