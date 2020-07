La gioia dopo l’ansia, l’ingegnere di Cagliari in Nigeria potrà tornare a casa

Fermo da 6 mesi a Lagos, senza nessun volo a disposizione e con la moglie che sta per partorire a Cagliari. Massimiliano Angius, 52 anni, dopo l’sos lanciato anche su Casteddu Online, tira un sospiro di sollievo: “L’ambasciata ha trovato un posto per me il 14 luglio”