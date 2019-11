La Germania evita per un soffio la recessione: Pil +0,1% nel terzo trimestre

La Germania evita per un pelo di finire in recessione. Il Pil nel terzo trimestre cresce dello 0,1% congiunturale, quanto basta per non aggiungere al -0,2% del secondo trimestre una seconda contrazione di fila dell’economia, che avrebbe decretato la recessione tecnica. Gli analisti si aspettavano un calo dello 0,1% congiunturale. Su base annuale il Pil tedesco avanza dello 0,5%, dopo il +0,3% del secondo trimestre.

