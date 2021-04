La Germania apre al vaccino russo Sputnik

Mentre crescono le polemiche per la lentezza della campagna vaccinale nel Paese (ad oggi tocca appena il 12,9% la quota di popolazione a cui è stata somministrata una prima dose), è stato lo stesso ministro alla Sanità, Jens Spahn, ad annunciare l’inizio del confronto con Mosca in vista di una possibile distribuzione dello Sputnik. “Però non si dovrà arrivare ad un dibattito in stile ‘Fata Morgana’”, ha detto Spahn all’emittente Wdr. “Prima è necessaria l’approvazione dell’Ema“, l’agenzia europea del farmaco, “e a tal scopo la Russia deve fornire i dati necessari”. Continua a leggere su AGI.IT