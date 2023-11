La Ferrini Cagliari compie 75 anni, un miracolo di sport: “Siamo tutti figli di una grande passione”. Un compleanno davvero speciale per lo sport cittadino. La Polisportiva Ferrini ha compiuto ieri 75 anni e i dirigenti di sempre la ricordano così: “Siamo obbligati a ripensare a quel novembre del 1948, nel quale tutta la nostra storia è cominciata, ma anche a celebrare quello che oggi siamo: 1000 tesserati, una offerta sportiva diversificata, amatoriale e agonistica, un impianto che migliora anno dopo anno, attività di promozione della pratica sportiva in aumento e risultati agonistici che ci danno spesso ragione.

La passione non è cieca, è visionaria – diceva Stendhal – e senza la passione di dirigenti, tecnici e atleti, di tutti quelli che hanno contribuito in questi 75 anni, noi oggi non saremo quelli che siamo.

Una visione che fu di quelli che ci sono stati e che noi proviamo a garantire a chi verrà , in un naturale e fisiologico passaggio di testimone.

La passione è un concetto alla base dell’associazionismo sportivo dilettantistico, pur consapevoli della necessità di percorrere strade sempre più specializzate e professionali, dove innovazione e aggiornamento saranno decisivi per perseguire gli obiettivi fissati.

Tutti i risultati sono alla fine figli di una grande passione delle persone che si impegnano o si sono impegnate all’interno dell’associazione.

Un’associazione che vuole svolgere il proprio ruolo di comunità educante , capace di garantire il benessere e la crescita di ragazze e ragazzi attraverso la pratica sportiva.

“È molto faticoso tenere la barra dritta e alzare l’asticella , sempre di più” – dichiara Roberto Maxia, presidente della Polisportiva- “tuttavia chi, all’interno della nostra associazione, vive e condivide valori, regole, attenzioni, gioie e delusioni, in campo o in panchina, in tribuna o nell’ufficio del consiglio direttivo, vive una vita migliore. È scontato che il mio pensiero vada in modo particolare a Piero , fondatore e presidente , appassionato visionario come pochi, capace di anticipare e prevenire le difficoltà che prima o poi ogni associazione si sarebbe trovato ad affrontare. È per questo che ho chiesto al nipote, Lorenzo Polese, giovane artista digitale , di realizzare un logo che rappresenti l’anniversario e che ricorrerà nel piano di manifestazioni ed eventi che si succederanno durante l’anno sportivo”.

Un grazie alla federazioni alle quali siamo affiliati ( calcio, hockey, nuoto, rugby) , un grazie a AICS con il quale condividiamo la visione promozionale dello sport , grazie a tutti i nostri sponsor, senza i quali poco sarebbe possibile.

Grazie anche ai nostri avversari per la stima e la reputazione che ci riconoscono, in campo e fuori, e per la lealtà con cui ci affrontano.

Un nostro pensiero speciale vada a tutti coloro che non ci sono più…i loro insegnamenti e i loro sorrisi sono sempre con noi.

Auguri Ferrini!”, le bellissime parole dei ragazzi di una Ferrini che ha appena compiuto tre quarti di secolo.