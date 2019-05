La dea bendata bacia Quartu, vinti 200mila euro al gratta e vinci

Colpo grosso in una tabaccheria di Quartu Sant’Elena, nella rivendita di via Garibaldi sono stati vinti 200mila euro al gratta e vinci. Il tagliando fortunato è stato acquistato stamattina nel locale gestito da Michela Mucelli: la fortunata – si tratta infatti di una donna – ha speso tre euro, ha grattato e ha trovato dieci cuori, che corrispondono alla vincita massima per quel tipo di gioco. La fortunata è ritornata dopo circa un’ora per sincerarsi con la titolare di aver davvero vinto una cifra così grossa: “Era molto emozionata, non credeva ai suoi occhi e le ho dovuto dire più di una volta che aveva davvero vinto duecentomila euro”. L’identità è ovviamente top secret, ma la titolare dice due particolari che possono lasciar presagire che il “tesoretto” sia finito nelle tasche di chi, probabilmente, non naviga nell’oro.

“Si tratta di una cliente abituale che fa la casalinga e che ha molti nipoti. Noi abbiamo tenuto, come da regolamento, una fotocopia del gratta e vinci, mentre l’originale ce l’ha la signora”.