La Cassazione respinge il ricorso: Mesina tornerà in cella ma al momento è in fuga

Graziano Mesina, la condanna a 30 anni di carcere è definitiva per l’ex “primula rossa” del banditismo sardo. “

Grazianeddu”, 76 anni, era stato scarcerato per decorrenza dei termini, ma ieri sera è arrivata la decisione della Cassazione che conferma la condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Con il rigetto del ricorso decade in via definitiva la grazia concessa a suo tempo dal presidente della Repubblica.

Ma l’ex bandito sardo, stando a quanto riporta L’unione Sarda oggi in edicola, sarebbe irreperibile: le Forze dell’ordine non l’avrebbero infatti trovato nella sua casa di Orogosolo.