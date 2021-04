La campagna di vaccinazione a Quartu va avanti: in poco più di una settimana sono state effettuate 6mila dosi

La campagna di vaccinazione a Quartu va avanti: in poco più di una settimana sono state effettuate 6 mila vaccinazioni nel nuovo hub di via Beethoven. Il sindaco Graziano Milia: “Viaggiamo stabilmente su una media di 800 inoculazioni al giorno”.

Si stanno valutando ulteriori iniziative, come, per esempio, contattare le persone direttamente dagli elenchi dell’anagrafe.

Il Palasport, allestito in tempi da record, è in grado di garantire fino ad oltre mille vaccinazioni al giorno: un lavoro di squadra che permetterà di dare un contribuito importante alla campagna di vaccinazione in Sardegna.

Intanto il dato dei contagi si mantiene stabile in città poco sotto i 250, ma naturalmente non basta” spiega il sindaco Milia.

Sono state segnalate alcune difficoltà nel sistema di prenotazione, “soprattutto in riferimento ai soggetti fragili, che al momento non hanno ancora ricevuto una chiamata dai centri di vaccinazione. Stiamo ragionando insieme ai vertici dell’Ats e coi responsabili del centro vaccinale di Quartu per assumere ulteriori iniziative ed eventualmente per cercare di contattare le persone direttamente dagli elenchi dell’anagrafe, in modo da garantire ove possibile una facilitazione al vaccino volontario. Sono fatti salvi naturalmente i casi con patologie particolarmente complesse che seguiranno percorsi specifici, indicati dal sistema sanitario regionale. Intanto il prossimo lunedì, 19 aprile, alle 18.15 si terrà la seconda Assemblea generale dell’associazione Rinascita, in cui parleremo insieme ad amministratori e rappresentanti eletti della nostra comunità del lavoro che stiamo impostando per la Quartu che vogliamo. Chi ha piacere di partecipare può inviare a me o ai contatti dell’associazione una richiesta in tal senso”.