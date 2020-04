La Calabria disobbedisce a Conte e Boccia: da domani bar e pasticcerie aperte con tavoli esterni. Da domani in Calabria “sarà consentita la ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all’aperto”. Clamorosa decisione della governatrice Jole Santelli, che nella sua ordinanza parla di rischi minimi di contagio. E che suona come una risposta alla “promessa” del ministro Boccia di impugnare al Tar e alla Consulta eventuali ordinanze che non rispettino il decreto del governo. Ora cosa farà invece la Sardegna?