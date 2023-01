“La bocciatura della procedura negoziata per le rotte da e per Alghero da parte dell’Ue compromette il diritto alla continuità territoriale”

“Accogliamo con estrema preoccupazione la bocciatura da parte dell’Unione Europea della procedura negoziata messa in atto dalla Regione in accordo con Enac e Ministero dei Trasporti per garantire i collegamenti da Alghero. La richiesta della Direzione generale Trasporti dell’Europa di effettuare adesso un nuovo bando non solo decreterebbe la fine dei collegamenti in continuità territoriale dallo scalo algherese almeno fino alla prossima estate, danneggiando l’aeroporto, i suoi lavoratori, un intero territorio e tutto il suo tessuto economico, ma comprometterebbe definitivamente il diritto alla continuità territoriale di una parte importante della Sardegna”.

È quanto affermano il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria regionale Elisabetta Manca.

“La posizione intransigente dell’Unione Europea a pochi giorni dalla chiusura della procedura negoziata rischia di pregiudicare le scelte dei vettori – affermano i due sindacalisti -: per questo è assolutamente necessario il sostegno del Governo affinché si scongiuri questa preoccupante ipotesi. Superata la fase emergenziale è doverosa l’attivazione immediata di un tavolo tecnico per lavorare da subito al nuovo modello di continuità territoriale”.