La bella vita tra Rolex e case nuove dei boss della coca da Cagliari al Marghine: tutti i nomi

Sono 27 le persone arrestate, su un totale di quarantuno indagati, al termine delle indagini per il mega traffico di cocaina tra Cagliari e il Marghine. Due gruppi criminali capeggiati da altrettanti boss che si sono arricchiti riuscendo a comprare orologi di lusso e appartamenti, soprattutto nella zona del Nuorese. Ma tutti, chi più chi meno, alla fine hanno intascato soldi in modo illegale. L’indagine della squadra mobile di Cagliari, coordinata dall’Antimafia del capoluogo sardo, ha permesso di sgominare i due gruppi che hanno gestito il traffico di coca purissima quasi in metà Sardegna. Sequestrati 36 chili di cocaina purissima e documentati traffici per 216 chili, con un giro d’affari pauroso, di oltre venticinque milioni di euro. Ai vertici delle due bande, stando alle accuse, Bastiano Sanna e Pireddu Cristian: sarebbero loro ad aver creato i due gruppi dediti al trasporto e spaccio di droga, riuscendo a coinvolgere altre trentanove persone. Ecco, di seguito, tutti i nomi: quelli in grassetto sono gli imputati per i quali è stata richiesta la misura cautelare.

Massimiliano Accocci, 46enne di Musei; Michael Arba, 31enne di San Basilio; Francesco Benvenuti, 31enne di Capoterra; Stefano Bertocchi, classe 1988, di Suelli; Michele Caddeo, 36enne di Cagliari; il 39enne di Elmas Francesco Carboni; Gianpino Casula, 53enne di Capoterra; Matteo Casula, classe 1996, di Capoterra; Andrea Castagna, classe 1994, di Cagliari; Matteo Congiu, 42enne di Capoterra; Giovanni Antonio Cossu, classe 1984, di Macomer; Christopher Lee Cruz, 29enne residente a Quartu; Beatrice Dalpadulo, 52enne di Selargius; Michele Dalpadulo, 51 anni, di Selargius; Valerio Demontis, classe 1995, di Macomer; Giannicola Enna, classe 1971, di Sassari; Giovanni Gaias di Burgos, 39 anni; Pietro Madeddu, del 1974, di Silanus; Matteo Marini, 32enne di Poggio dei Pini; Alexandro Masala, classe 1989, di Cagliari; Raffaele Medda, classe 1972, di Capoterra; Antonio Morittu, 29 anni, di Silanus; Simone Morittu, classe 1989, di Silanus; Costantino Mura, 37 anni, di Silanus; Nicholas Paba, classe 1988, di Birori; Andrea Petrucci, classe 1979, di Poggio dei Pini; Giancarlo Pillai, classe 1963, di Dolianova; Christian Pireddu, 35enne di Orani; Giommaria Pirisi, classe 1981, di Torralba; Claudia Podda, classe 1981, di Cagliari; Sebastiano Poggiu, classe 1983, di Nuoro; Carlo Porceddu, 32enne di Assemini; Giovanni Portas, classe 1981, di Quartu ma domiciliato a Cagliari; Riccardo Maria Russo, 39 anni, di Cagliari; Bastiano Sanna, classe 1988, di Silanus; Simone Danilo Sitzia, classe 1992, di Selargius; Salvatore Soro, 43enne di Macomer; Daniele Uras, classe 1972, di Sassari; Virgilio Vannini, classe 1981, di Anela e Federico Zuddas, nato nel 1992 e residente ad Elmas.