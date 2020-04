La bella iniziativa a Cagliari, uova di Pasqua “sospese” per le famiglie bisognose

Dalla spesa per tutti i giorni alle uova di Pasqua, simbolo di rinascita, di resurrezione e, soprattutto per i bambini, di gioia e spensieratezza. Nella Cagliari sbarrata per Coronavirus, c’è chi purtroppo non può permettersi di acquistare il dolce ovale di cioccolato per i propri bimbi. E allora, grazie all’iniziativa promossa dal gruppo Fb “Sa Spesa Sospesa”, tanti cagliaritani e sardi hanno acquistato una o più uova e le hanno lasciate in un negozio di dolciumi, in viale Trieste 9. Ecco, di seguito, il messaggio postato dagli amministratori della pagina: “In viale Trieste 9, ci sono alcune uova in sospeso. Se sei in difficoltà e rischi di dover lasciare tuo figlio senza l’uovo, fai una chiamata in negozio e mettiti d’accordo sulla modalità di ritiro. Uniti si vince”.