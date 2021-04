La battaglia di ambulanti e giostrai per aperture e sostegni: mercoledì corteo di protesta a Cagliari

Mercoledì alle 10 si incontreranno in viale Trento per andare sotto il palazzo del consiglio regionale in via Roma a protestare. Queste le richieste: sì all’apertura dei mercati all’aperto (non alimentari) e sostegni economici per i giostrai e per gli ambulanti di sagre e feste