La Banda Riciclante arriva in Sardegna: tappa a Cagliari e Quartu

– venerdì 22 novembre Cagliari

Parata Riciclante a piedi nelle vie del centro di Cagliari (ore 10-11.30).

I form-attori di Banda Riciclante accompagneranno i ragazzi nella Parata Riciclante per le vie della città insieme agli insegnanti.

La partenza è prevista alle ore 10 dalla sede dell”istituto, in via Asquer 17; si prosegue su via Mario Aresu, via Piero della Francesca, via Giuseppe Brotzu, via

Dessy Deliperi, fino all’ingresso per il cortile della scuola primaria Sergio Atzeni dove si farà una sosta teatrale musicale. Gli studenti daranno un saggio di ciò che hanno appreso durante tutti i laboratori. Il rientro a scuola è previsto per le ore 11.30, passando per le vie Dessy Deliperi, Giuseppe Brotzu, Asquer.