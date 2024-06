Kate, la più amata: la principessa torna in pubblico ma la battaglia contro il cancro è ancora lunga

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Principessa del Galles Kate Middleton è tornata in pubblico per la prima volta dopo sei mesi e a tre mesi dall’annuncio di essere in chemioterapia per il cancro. L’occasione è stata la cerimonia del “Trooping the Colour” che si tiene ogni anno per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano britannico, re Carlo III. Kate è stata fotografata e filmata all’arrivo in auto a Buckingham Palace.

Kate, come sempre sorridente ma visibilmente provata, magrissima, era attesa dai sudditi che l’hanno applaudita e virtualmente stretta in un enorme abbraccio.

La principessa indossava un abito bianco, seduta accanto ai figli mentre William seguiva il corteo a cavallo e poi tutti insieme sul balcone per il tradizionale saluto.

Era stata lei stessa ad annunciare la presenza all’evento di oggi, a sorpresa, precisando di non essere ancora fuori pericolo ma di sentirsi meglio e di voler partecipare ai festeggiamenti e salutare il suo popolo.