Karol e Giuseppe non si trovano, cresce l’ansia per i due minorenni scomparsi in Sardegna

Cresce l’ansia, ora dopo ora, per Karol Canu, 15 anni, e Giuseppe Contini, di diciassette, entrambi di Olbia, scomparsi da giovedì 25 gennaio. Gli appelli dei genitori, rimbalzati ovunque sui social network con tanto di foto dei due, sono caduti nel vuoto: zero segnalazioni, zero avvistamenti. L’ultima volta che Giuseppe Contini e Karol Canu sono stati visti si trovavano in un bar di via Roma a Olbia. Le ricerche sono svolte dai carabinieri, entrati in azione appena sono state formalizzate le denunce di scomparsa.

Giuseppe è alto 180 centimetri, pesa 75 chili e ha una cicatrice sul sopracciglio destro: al momento della scomparsa indossava dei jeans neri con strappi, una felpa nera e rossa con cappuccio, un piumino nero, stivaletti tipo Timberland di colore nero. Karol è alto un metro e 72 e pesa 70 chili: al momento della scomparsa indossava un cappello nero, una felpa nera, un pantalone di tuta nero, scarpe Nike nere. Porta un orecchino al lobo sinistro e indossa una collana. I loro cellulari risultano spenti dal giorno della scomparsa.