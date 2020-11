Juventus-Cagliari, crash su Dazn: la partita ancora non si vede, tifosi infuriati. In tanti protestano su Fb perché non riescono a vedere l’attesissimo match Juventus-Cagliari, problemi tecnici sull’App di Dazn che ha i diritti in esclusiva della partita. Tantissime le telefonate di protesta, in attesa che il problema si risolva dopo avere pagato regolarmente gli abbonamenti. Non tutti infatti ricevono correttamente il segnale, secondo le numerose testimonianze arrivate anche alla nostra redazione.