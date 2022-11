Julie, la cagnetta festosa e coccolona del canile di Cagliari aspetta una famiglia che la ami

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI, JULIE LA CAGNETTA FESTOSA E COCCOLONA CERCA FAMIGLIA.

Julie è una meticcia di taglia media di circa 2 anni, entrata in canile a inizio settembre 2022 perché trovata vagante priva di microchip in condizioni di salute precarie, fortemente denutrita. Julie al suo arrivo era molto spaventata, stava rannicchiata in cuccia e ringhiava quando gli operatori cercavano di interagire con lei. Dopo una prima fase di assestamento e un lavoro di avvicinamento e tolleranza alle manipolazioni mirato, Julie ha preso confidenza con gli operatori che attualmente accoglie festosamente e dai quali cerca carezze e attenzioni. Julie è molto golosa, ha ripreso peso ed è nuovamente in forma, ama giocare con la pallina e fare lunghe corse nel prato. Julie va d’accordo con gli altri cani ma le piacciono poco quelli eccessivamente esuberanti che corrono a perdifiato verso i quali mette in atto strategie di controllo e interruzione della corsa senza però usare la bocca in modo inopportuno. Julie sa andare al guinzaglio (competenza che aveva già al suo ingresso in canile), le piace riposare sulle sedie (e probabilmente anche su letti e divani) e usa la cesta per risposare rispettando le coperte senza farle a brandelli. Dati questi presupposti si ipotizza che Julie fosse un cane di proprietà che però finora nessuno ha reclamato ed è giunto il momento di cercarle una nuova famiglia. Per Julie si cerca adozione in una famiglia di persone giovani o adulte, dallo stile di vita dinamico (necessita di fare adeguata attività fisica quotidiana), desiderose di condividere la propria vita con un cane che ama molto il contatto fisico, residenti in appartamento o casa con giardino. Julie non è adatta a famiglie con bambini, è compatibile con altri cani, meglio se di sesso opposto e pari taglia. Julie a breve verrà sterilizzata, si cede in regola con le vaccinazioni e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]