Jorginho sbaglia il rigore al 90esimo, l’Italia deve soffrire ancora per il mondiale: con la Svizzera è 1-1

areggio con la Svizzera in una gara stregata dove Jorginho sbaglia un rigore al 90′. Gara tutt’altro che facile per gli azzurri di Roberto Mancini che all’Olimpico presenta il suo 4-3-3 con Donnaruma tra i pali, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi ed Emerson in difesa, Barella, Jorginho e Locatelli a centrocampo e Chiesa, Belotti e Insigne in attacco. La Svizzera di Yakin è prudente ed applica la classica tattica all’italiana, difesa corta e attenta e contropiede pronto a partire. La gara da ragione a Yakin già al 12′ quando Widmer insacca sotto la traversa con un tiro dal limite grazie al passaggio perfetto di Okafor, sfuggito senza tanti problemi sulla fascia destra. Elvetici in vantaggio è fantasmi che riecheggiano all’Olimpico. Gli azzurri di Mancini soffrono e tentennano, rischiando anche il tracollo e trovano il pareggio al 36′ quando Di Lorenzo incuneatosi nell’area Svizzera, trova il tempo per insaccare di testa, dubbi Var ma alla fine Taylor assegna il goal. Si passa al secondo tempo con la nazionale incapace di reagire e solo al minuto 89, I ragazzi di Mancini pescano il jolly con Berardi che viene steso in area da Garcia; giallo per lo svizzero e rigore per l’Italia dopo inevitabile consulto Var.

Sul dischetto Jorginho replica l’errore dello scorso Settembre a Basilea, claciando in curva il rigore della vita. Finisce uno a uno, con l’ansia nell’animo ed il patema di un’altra occasione persa.