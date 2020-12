JeSuis Profumerie: promozioni super in tempo di pandemia

JeSuis Profumerie, presente a Cagliari in Piazza Martiri e ad Olbia in Viale Aldo Moro, ha scelto di caratterizzarsi come una profumeria che lasci libero il cliente di acquistarein autonomia, pur potendo contare su una consulenza esperta, se ritenuta necessaria.

Una proposta molto vicina a quello del libero servizio, derivante dall’esperienza maturata con la catena di negozi Saponi&Profumi, sempre di proprietà dell’imprenditore sardo Salvatore Pilloni.

L’offerta è variegata, con idee regalo e promozioni per tutte le tasche: profumi, make-up, skincare e accessori, arrivano ad essere scontati anche del 60%.

“Abbiamo deciso di aumentare la pressione promozionale per andare incontro alle esigenze di una clientela che, in alcuni casi, avrà un budget destinato ai regali di Natale più contenuto rispetto all’anno precedente.

I clienti sono centrali nella nostra idea di business, e far finta che questo sia un Natale come tutti gli altri, sarebbe alienarsi dal mondo reale.

Prestando particolare attenzione al garantire la possibilità di fare acquisti in sicurezza, con la preziosa collaborazione di tutto il personale, nel corso del 2020 abbiamo strategicamente sovvertito il nostro media planning, preferendo i canali digitali al classico volantino cartaceo, abbinandoli alle tv locali”.

Queste le parole di Roberta Mocci – amministratore dell’azienda tutta sarda che controlla le Profumerie JeSuis.