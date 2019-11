JeSuis Profumerie lancia il suo ULTRA BLACK FRIDAY! Sconti fino al 60% a Cagliari e Olbia

JeSuis ha lanciato il Black Friday della profumeria in Sardegna: le offerte coprono un’ampia gamma di prodotti per donna e uomo (profumi, make-up, skincare e confezioni regalo) e per tutte le tasche.

A supporto anche delle promoter che, per le vie dello shopping cittadino, regaleranno gli “Exclusive Coupon” JeSuis, con i quali si potrà accedere ad offerte segrete ed esclusive.

Numerosi acquirenti si sono già riversati a Cagliari in Piazza Martiri e ad Olbia Viale Aldo Moro per non lasciarsi sfuggire le giornate coi prezzi più bassi dell’anno.