Jennifer Lopez a Cagliari? Solo sui cartelloni di Intimissimi: snobbato Truzzu e l’ironia sui social

Jennifer Lopez a Cagliari? Solo sui cartelloni di Intimissimi. Snobbato il sindaco Paolo Truzzu che 3 anni fa aveva invitato la star americana, in cerca di un’abitazione in Italia, a stabilirsi in città, con un comunicato stampa ancora oggi bersagliato da post ironici sui social network (“Arnold Schwarzenegger si arma di pala e ripara la buca stradale”, scrive Giuseppe Andreozzi, “facciamolo venire a Cagliari, al posto di Jennifer Lopez”).

La celebre azienda di lingerie ha scelto JLo come global ambassador e gli scatti della nota cantante oggi compaiono nel cartelloni pubblicitari del capoluogo: sono queste le uniche immagini disponibili della moglie di Ben Affleck a Cagliari. E dire che il sindaco l’aveva anche invitata ad assistere alla sagra di Sant’Efisio e aveva utilizzato come esca per convincerla anche le regate delle World series dell’America’s Cup.

“Cara Jennifer”, scrisse, “ho letto una tua intervista su Vanity Fair nella quale dici di essere alla ricerca di una piccola città italiana dove vivere con tempi rilassati, mangiare cose buone, godersi il ritmo lento delle giornate, a contatto con la natura e in un clima decisamente propizio. Ho io la soluzione che fa per te, la città perfetta che cerchi!

Cagliari non è proprio piccola ma ti invito a venire a vivere qui, troverai tutto ciò che ti serve: la possibilità di riprendere gli spazi della propria vita, camminare per le vie del centro senza improbabili scocciatori, a contattato con gente discreta e attenta a non oltrepassare la privacy altrui, proprio come siamo noi sardi e cagliaritani.

Quest’anno Cagliari sarà ricca di eventi di ogni tipo. Dalle gare dell’America’s Cup alle mostre, sarà un anno ricco da vivere con molta tranquillità. Siamo qui… noi ti aspettiamo e siamo pronti ad ospitarti magari già il 1 Maggio, per la sagra di Sant’Efisio, una esperienza unica di fede e tradizione”.