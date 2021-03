Jasvir, la ristoratrice indiana che incrocia le dita nella Marina deserta: “Andrà tutto bene”

Ci sono storie che meritano di essere raccontate, in un primo marzo 2021 che ha davvero il sapore del giorno storico per tutta la Sardegna. Zona bianca, si riparte: incrociando dita e gambe, sperando che il virus continui la discesa verso una “quota zero” che manca, nell’Isola, da troppi mesi. Nella Marina di Cagliari salotto buono di ristoranti e locali food c’è anche lei, Jasvir Bhela. Ristoratrice indiana, da anni delizia i suoi clienti con piatti insaporiti da curry e altre spezie, direttamente dal Punjab alla nostra Isola. Anche lei può naturalmente riaprire a cena, e le sue luci hanno illuminato un tratto di via Barcellona. “Oggi un po’ meno gente, forse perché non sono ancora abituati. C’è un po’ di paura, ma pian pianino ci riprenderemo”.

“Era difficile andare avanti restando chiusi, ora vaccini e controlli. Se torniamo alla situazione precedente sarebbe una condanna, noi abbiamo sempre rispettato tutte le regole”, spiega, decisa, Jasvir. “Abbiamo risentito molto di queste chiusure, ma è stato difficile. Sono molto felice di riaprire. Andrà tutto bene, dai”.