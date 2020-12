Jacopo Cullin, Massimiliano Medda, Goffredo Angioni: ecco tutti i premiati del Quadrifoglio d’Argento 2020

Di



cagliari

L’ inesauribile presidente dell’associazione, Gianfranco Carboni, aveva in serbo, per questa edizione, una serie di manifestazioni ed eventi. Ovviamente, vista la situazione contingente, non è stato possibile attuarli. Ma ecco chi sono i vincitori dell’edizione di quest’anno